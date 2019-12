Fußball-Kreisliga : Aufsteiger SSV Lützenkirchen kassiert die vierte Pleite in Serie

Rhein-Wupper Bei der Zweitvertretung des HSV Langenfeld unterliegt die Kreisliga-Reserve des SSV nach schwacher zweiter Hälfte verdient mit 0:3. Für den von Toni Diomedes trainierten Aufsteiger ist es bereits der vierte Rückschlag in Serie. Im Kreis Köln lässt der SV Schlebusch II derweil mit einem Sieg gegen Deutz aufhorchen.

Fußball-Kreisliga A Solingen: HSV Langenfeld II 1959 – SSV Lützenkirchen 3:0 (0:0). Eine über weite Strecken ordentliche erste Halbzeit reichte dem SSV nicht, um die Punkte beim Tabellenelften in Langenfeld mitzunehmen. „Wir haben in der zweiten Hälfte zu viele individuelle Fehler gemacht und den Gegner damit zum Toreschießen eingeladen“, sagte Trainer Toni Diomedes, der sich nach der Partie sichtlich enttäuscht zeigte. Nach rund einer Stunde kassierten die Gäste den ersten Gegentreffer, zehn Minuten später sorgten die Langenfelder mit dem 2:0 für die Vorentscheidung. In der Schlussphase erhöhten die Gastgeber dann sogar noch auf 3:0 und machten den gebrauchten Tag für Lützenkirchen perfekt.

Genclerbirligi Opladen – VfB 06 Langenfeld 3:1 (2:0). Schwerer als angenommen tat sich das Team von Genclerbirligi gegen das Schlusslicht aus Langenfeld. Das lag allerdings auch daran, dass Spielertrainer Mehmet Sezer kurzfristig als Option für die Startelf ausfiel und seinen Job dieses Mal nur an der Seitenlinie ausüben konnte. Burhan Aydin (25.) brachte die Gastgeber in Führung, in der 40. Minute erhöhte Sefa Ocakli auf 2:0 für den Favoriten. Kurz darauf fiel der Anschlusstreffer, doch eine Viertelstunde vor dem Abpfiff machte Ocakli mit seinem zweiten Tor an diesem Nachmittag alles klar.