Fußball-Bezirksliga : FC Leverkusen patzt zum Jahresabschluss

Leverkusen Der Fußball-Bezirksligist verliert trotz früher 1:0-Führung 1:2 gegen Marialinden und geht als Tabellendritter in die Winterpause.

Der Beginn der Partie verlief allerdings genau nach dem Geschmack des FCL, denn nach 20 Minuten unterlief den Gästen aus dem Overather Vorort nach einer unsauberen Abwehraktion ein Eigentor. Doch spielerische Sicherheit wollte sich bei den favorisierten Gastgebern nicht einstellen. In der Offensive brachte die Mannschaft bis auf die eine gelungene Szene nicht mehr viel zustande. In der 56. Minute glichen die Gäste zum 1:1 aus und der Ausgang des Duells war völlig offen. Kunz zufolge habe sein Team in der letzten halben Stunde zwar das Bestreben für den Siegtreffer gehabt, doch zu mehr als einem aussichtsreichen Freistoß von Erkan Öztürk, der durch den Marialinden-Schlussmann entschärft wurde, sollte es nicht reichen. So kam es, wie es kommen musste: Die zu weit aufgerückten Gastgeber ließen sich in der Nachspielzeit auf dem falschen Fuß erwischen und wurden klassisch ausgekontert.