Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Die Inzidenz gibt leicht nach

Kreis Mettmann Die Zahl der Freitag gemeldeten Neuinfektionen (10) liegt deutlich unter dem Wert vom Donnerstag (33). Das dämpft den Inzidenzwert.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 213 Infizierte erfasst, 6 mehr als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 25 (+1), in Haan 11 (+1), in Heiligenhaus 20 (+2), in Hilden 28 (+/-0), in Langenfeld 19 (+2), in Mettmann 12 (+/-0), in Monheim 14 (-3), in Ratingen 61 (+2), in Velbert 22 (+1) und in Wülfrath 1 (+/-0).