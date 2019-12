Tabellenführung ausgebaut : TuS Opladen schüttelt Verfolger Aachen mühelos ab

Leverkusen Gegen BTB Aachen setzt sich der Tabellenführer der Handball-Regionalliga-Nordrhein souverän mit 26:20 (13:9) durch.

Der TuS 82 Opladen ist wieder in guter Form. Nachdem die Leverkusener Handballer zwei Mal in Folge verloren hatten, gewannen sie ihre beiden jüngsten Partien und schüttelten nun im BTB Aachen auch noch einen Verfolger souverän ab. Beim 26:20 (13:9) in der Bielerthalle leistete sich der Spitzenreiter der Regionalliga-Nordrhein fast keine Schwächephase und überzeugte über die gesamte Spieldauer.