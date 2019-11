Basketball in der Region : BBZ empfängt Braunschweig zum Topspiel

Rhein-Wupper Die Zweitliga-Basketballerinnen wollen gegen den Tabellenführer ihre gute Entwicklung bestätigen.

(lhep) Bastketball, 2. Bundesliga Nord: BBZ Opladen – Eintracht Braunschweig. Bereits zum zweiten Mal treffen die Opladener Basketballerinnen auf den Erstliga-Absteiger und derzeitigen Tabellenführer aus Braunschweig. Am Samstag (16.30 Uhr) kommt es nun für die BBZ-Frauen zum Spitzenspiel, denn nach dem 54:64 im Hinspiel steigerte sich die Mannschaft von Trainerin Grit Schneider kontinuierlich und will sich nun mit dem haushohen Favoriten messen. „Wir wollen unter Beweis stellen, dass die Mannschaft eine positive Entwicklung hingelegt hat. Im Idealfall ist auch ein Sieg möglich“, sagt die Trainerin.

2. Regionalliga: SC Fast-Break Leverkusen – SG Sechtem. Die nächsten beiden Partien haben es für Fast-Break in sich. Nacheinander geht es gegen direkte Verfolger und die Mannschaft von Trainer Thomas Pimperl kann sich von der Konkurrenz absetzen. Am Samstag (19.15 Uhr) steht das Duell mit dem Tabellenvierten aus Sechtem an, eine Woche später treffen die Leverkusener auf den Fünften aus Wuppertal. „Wir wollen im Fernduell mit dem punktgleichen Spitzenreiter Frintrop kein bisschen nachlassen“, sagt Pimperl, der sein Team umbauen muss. Marc Raß und Christoph Knieper haben sich in den Urlaub verabschiedet, Andreas Fabian (Rücken) und Chris Fröhlingsdorf (Fußprellung) sind angeschlagen.