Aus Platzmangel : Frauenhaus Leverkusen muss 160 Anfragen ablehnen

Leverkusen Die Einrichtung bietet acht Plätze. Keine ist behindertengerecht. Eine Aufstockung um bis zu vier Plätze wäre nötig.

Auf der Seite des Frauenhauses Leverkusen finden sich diese Zitate von Frauen und Kindern, die aus dem eigenen Zuhause geflohen sind – vor körperlicher, sexueller, psychischer oder wirtschaftlicher Gewalt des Partners – und in der Sicherheit der Einrichtung ein Stück Geborgenheit suchen, um zur Ruhe zu kommen und sich wieder zu orientieren. Allein: Zwischen der Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze für Frauen (und ihre Kinder) und der Zahl der Anträge auf Aufnahme liegt eine deutliche Diskrepanz. Das geht aus der Antwort des städtischen Frauenbüros an die Linken hervor, die zum Thema nachgehakt hatten. „Im Jahr 2017 wurden in Deutschland fast 140.000 Fälle von Gewalt in der Partnerschaft angezeigt. Die Dunkelziffer ist jedoch wesentlich höher. Es wird davon ausgegangen, dass jede vierte Frau in Deutschland von Gewalt in der Beziehung betroffen ist“, schreibt die Leverkusener Linke in ihrer Anfrage an die Stadt. „Zuflucht finden von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder in Frauenhäusern, allerdings nur dann, wenn auch genügend Kapazitäten vorhanden sind.“ Das Land NRW verfüge derzeit über 571 landesgeförderte Frauenplätze „statt der von der Istanbul-Konvention vorgesehenen 1790 Plätze in NRW“, die von der BRD ratifiziert worden sei.