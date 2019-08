Neue Spielzeit bei Bayer Kultur : Künstlerische Identitätssuche

Leverkusen Bayer Kultur widmet die neue Spielzeit einem ganz speziellen Thema: der Frage nach dem eigenen Ich. Dazu gibt es Musik, Theater, Tanz – teils neu gedacht.

In neuem Gewand kommt Schuberts „Winterreise“ als getanzter Liederzyklus dann am Abend daher. Es singt Juliane Banse (Sopran), am Klavier sitzt Alexander Krichel, es tanzt István Simon. Los geht es im Erholungshaus um 18 Uhr im Großen Saal. Eintritt: 26/20 Euro. Apropos neues Gewand: Georg Büchners „Leonce und Lena“ wird von Regisseurin Bridge Markland „mit Pop und Puppen“ als Ein-Frau-Playback-Theater ins 21. Jahrhundert bugsiert. „Für die ,Generation Popmusik’ befeuern Songs von Kraftwerk, David Bowie, Die Ärzte und anderen Popgrößen die Satire, in der Prinz Leonce König werden soll“, macht Bayer Kultur Appetit auf den Abend. Es sei kein explizites Jugendstück, aber eines auf jeden Fall auch für junge Menschen, heißt es. Termin: Samstag, 21. September, 19.30 Uhr im Großen Saal. Eintritt: 20 bis 28 Euro, Jugendliche zahlen für Büchner mal anders fünf Euro.