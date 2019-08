Schlebusch : Dhünnweg soll Waldfläche werden

Die FDP fordert eine Umwidmung, um den gesperrten Weg öffnen zu können.

Die FDP lässt in Sachen Fußweg an der Dhünn in Schlebusch nicht locker. Die Fraktion stellt nun einen neuen politischen Antrag zum seit dem Frühjahr gesperrten, normalerweise stark frequentierten Weg auf dem Dhünndeich zwischen Kreisverkehr Odenthaler Straße und Dhünnbrücke Höhe Haus Nazareth. Er soll „in Absprache mit dem Wupperverband in Waldfläche umgewidmet“ werden, fordert die FPD. Der Verband ist in dem Bereich laut den Liberalen mit zuständig. In der Begründung fasst Ratsfrau Monika-Ballin-Meyer-Ahrens zusammen: „Seit dem frühen Frühjahr beschäftigen sich Politik und Verwaltung mit der Frage, unter welchen Bedingungen der Fußweg entlang der Dhünn zwischen Schlebusch und dem Kreisverkehr für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben kann.“ Da die Stadt für sich eine Verkehrssicherungspflicht definiere, sei der Weg seit Monaten für die Öffentlichkeit gesperrt. Die sich so ergebenden Konflikte mit Bürgern hätten mittlerweile 44.000 Euro Steuern gekostet.