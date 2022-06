Musikwochenende und Leverkusener Klassiksonntage : Mit Dirk Joeres auf den Spuren von Brahms

Leverkusen Der Leverkusener Dirigent und Pianist lädt zu einem neuen Musikwochenende in die Eifel. Und Ende September starten die Klassiksonntage im Forum.

Es wird um die starre Politisierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gehen, die Musikerkreise in zwei Lager teilte, bei denen Liszt und Wagner zur einen, Brahms und Joachim zur anderen Seite gehörten. Die ein oder andere Anekdote inklusive. Akademisch und seminar-ähnlich werde es auf keinen Fall, verspricht Dirk Joeres. Dessen oberste Maxime bei der Musikvermittlung ist – wie auch in der Einführungs-Matinee der Leverkusener Klassiksonntage –, so viel Information wie möglich locker und flüssig im Gespräch rüberzubringen. Immer verbunden mit Tonbeispielen und Live-Musik.