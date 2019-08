Leben in Rheindorf : Ruf ist schlechter als die Realität

Fachleute informieren über den Status quo bei Wohnungsbau, Polizeieinsätzen und Demografie.

Es ist der viertgrößte Stadtteil in Leverkusen und neben den drei großen Zentren Wiesdorf, Opladen und Schlebusch der bedeutendste. Der Verein Leben in Rheindorf hat sich auf die Agenda gesetzt, das Wohnen und Miteinander von Nord und Süd zu verbessern. Jetzt bekamen rund 40 Interessierte im Saal Norhausen von Experten den Status quo gezeigt.

Fakt ist: Wer an Rheindorf denkt, der denkt zuerst an ein Problemviertel, an Kriminalität. Die Zahlen aber geben diese Vorurteile nicht her. Die Polizei sagt: Laut Statistik befindet sich Rheindorf im Durchschnitt für Köln und Leverkusen. Gleichwohl sei der Stadtteil aufgrund einiger nächtlicher Vorfälle an der Käthe-Kollwitz-Schule in den Fokus geraten. Mit der Schule befinde man sich im Kontakt. Die Umstrukturierung der Polizei Köln, die auch Leverkusen betreffen könnte, sei kein Problem, versicherte ein Beamter.