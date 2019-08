Tischtennis : DJK Quettingen startet ambitioniert

Quettingen Die Tischtennis-Spieler aus der ersten und zweiten Mannschaft nehmen eine Top-Platzierung in ihren jeweiligen Ligen ins Visier.

Nach einer langen Sommerpause geht es wieder los für die Tischtennisspieler der DJK Quettingen. Die erste Mannschaft, die im vergangenen Jahr als Aufsteiger in die Bezirksliga souverän die Klasse mit einer positiven Bilanz hielt und auf einem starken sechsten Platz landete, strebt das obere Tabellendrittel an. „Mit einem Rang zwischen zwei und fünf wären wir sehr zufrieden“, erklärt der ehemalige Abteilungsleiter Guido Sittart, der sein Amt an Rückkehrer Björn Felbor abgegeben hat.