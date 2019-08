Freizeittipps : Abheben und Staunen

Leverkusen / Leichlingen Zu Lande, zu Wasser, in der Luft: Das Wochenende in Leverkusen bietet quasi Rundum-Unterhaltung. Wir haben Tipps zusammengestellt, die auch Sofasitzer zum Rausgehen verlocken.

Ein echtes „Air-lebnis“ für die ganze Familie ist das Flugplatzfest des Luftsportclubs Bayer Leverkusen. Am Samstag und Sonntag lockt der Flugplatz am Kurtekotten mit historischen Luftfahrzeugen zum Anfassen und rasanten Motorkunstflügen zum Bestaunen. Ein buntes Programm inklusive Tombola, Segway-Parcours und Papierflieger-Wettbewerb lockt. An beiden Tagen wird von 10 bis 18 Uhr auch Geburtstag gefeiert: Der Flugplatz am Südrand der Stadt wird 60 Jahre alt. Zwischen den ausgeschilderten Parkplätzen an der Edith-Weyde-Straße fährt ein gebührenfreier Shuttlebus im Pendelverkehr direkt bis vor die Tore des Kurtekotten, da die direkte Zufahrt an den Veranstaltungstagen gesperrt ist.

Info Historie in der Opladener Fußgängerzone Am Samstag werden Mitglieder des Opladener Geschichtsvereins in historischen Kostümen durch die Fußgängerzone ziehen. Zusammen mit dem ehemaligen Oberbürgermeister Paul Hebbel und seiner Drehorgel werben sie für das baldige Geschichtsfest.

Keltisches Flair in Wiesdorf: Die „Irish Days“ gehen in die elfte Runde. Von Freitag bis Sonntag verwandelt sich das Gelände des Neulandparks in irisch-britisches Hochland – von irischer Volksmusik über Whisky bis hin zum Wikinger-Eis. Das Fest der Irlandfreunde lässt die Kultur der Grünen Insel an diesem Wochenende aufleben. Den Auftakt zum Bühnenprogramm liefert am Freitag um 19 Uhr die Folk-

rock-Band „Anduril“. Weitere Musikgruppen wie „The Brouges“ und „Brukteria Pipes and Drums“ mit ihren Dudelsäcken sorgen Samstagabend bis 21.30 Uhr und Sonntag bis 19 Uhr für Tanz und eine traditionelle Atmosphäre. Für die Kleinen gibt es auf dem Fest die „Highland-Games“, eine Rollenrutsche und eine Tombola zu entdecken.

Das Morsbroicher Museumsfest bietet am Samstag kreativen Spaß für Jung und Alt. Bei einer Kunst-Ralley und Gesprächen mit Schlossdame Alevetta lässt sich den Geheimnissen des alten Schlosses auf den Grund gehen. Von 11 bis 17 Uhr fordern eine Kreativ-Werkstatt, eine Malaktion, ein Spielemobil und ein Kicker-Tisch Geschicklichkeit und Kreativität. Für musikalische Unterhaltung sorgen die „Maveriks“ und die „Big-Band-Blow-Shop“. In luftige Höhe gelangen Besucher mit dem Leiterwagen der Feuerwehr. Der Panoramablick über Park und Schloss belohnt die Mutigen.

Festlich wird es auch bei den Jecken der Manforter Fidelio. Samstag und Sonntag findet die 71. Manforter Kirmes auf dem Gelände der Firma Szanto an der Pfeilshofstraße statt. Zahlreiche Tanzeinlagen sorgen an den zwei Festtagen im Wendehammer für gute Stimmung und Unterhaltung. Nachdem am Samstagabend der Kirmespatron ausgegraben ist, kann der Festsonntag um 12 Uhr mit einem Konzert eröffnet werden. Nachmittags wartet das traditionelle Hahneköppen und die Krönung des neuen Hahnekönigs auf die Manforter.

Lang erwartet: Am Montag eröffnet der erste Unverpackt-Laden in Leichlingen. Die Besitzer laden schon am Samstag zur Einstimmung auf die Eröffnung zu einem Tag der offenen Tür ein. Wer von 10 bis 14 Uhr in die neue Bio-Welt reinschnuppern möchte, bringt am besten seine eigenen Behälter mit oder nutzt die kleinen Säckchen aus dem Laden. Testweise werden zwei Behälter gratis mit Reis und Müsli befüllt. Eine kleine Warenauswahl lädt zum Probieren und Naschen, Getränke aus dem neuen Kühlschrank laden zum Anstoßen auf den Neustart ein.

