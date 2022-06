Leverkusener Bundestagsabgeordnete fordert kürzere Genehmigungszeiten : Slawik kritisiert Currentas Wassererlaubnis

Leverkusen Vor allem die lange Laufzeit der neuen Genehmigung für Rhein-Entnahmen des Chemparkbetreibers stoßen der Grünen wegen des Themas „zunehmende Grundwasserknappheit“ auf. Currenta sagt, bis zu 90 Prozent des entnommenen Wassers werden an den Rhein zurückgegeben.

Bundestagsabgeordnete Nyke Slawik (Grüne) hat einen Offenen Brief aufgesetzt. Gerichtet ist er an die Bezirksregierung Köln und das NRW-Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen . Inhalt in aller Kürze: die Grundwasser-Entnahme-Erlaubnis für Chempark-Betreiber Currenta.

„Wenn es um Wasserknappheit geht, denkt kaum jemand an Deutschland. Aktuelle Daten zeigen hingegen, dass Deutschland weltweit zu den Regionen gehört, die als Folge der Klimakrise am meisten Grundwasser verlieren“, notiert die Leverkusener Abgeordnete darin. „Unsere Wälder, Auen und Wiesen – auch hier in Leverkusen, Köln und Umgebung – trocknen aus... Ab 2030 sollen außerdem etwa 70 Jahre lang rund 60 Millionen Kubikmeter Wasser jährlich aus dem Rhein in das Tagebau-Loch Garzweiler geleitet werden.“ Vor diesem Hintergrund halte sie es für fragwürdig, die Grundwasserentnahme-Erlaubnis für Currenta „für 22.500.000 Kubikmeter/Jahr im Wasserwerk Hitdorf und 74.940.000 Kubikmeter im Chempark Leverkusen uneingeschränkt auf 30 weitere Jahre zu erteilen. Die beantragten Entnahmemengen, insbesondere aber die beantragte Einräumung eines Zeitraums von 30 Jahren zur Nutzung der Rechte stehen in keinem angemessenen Verhältnis zu den möglichen zukünftigen Auswirkungen auf die betroffenen Schutzgüter“, moniert die Grünen-Politikerin in dem Schreiben.