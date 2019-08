Landgericht Köln : Die Autogeschäfte des „Don Mikel“

Im Prozess vor dem Kölner Landgericht verweigerte ein Zeuge die Aussage.

Wer in Geschäfte mit der stadtbekannten Leverkusener Großfamilie verwickelt war, hatte oft das Nachsehen. So machte ein Immobilienmakler, der das Wohnhaus in Bürrig vermittelt hatte und jetzt zu seiner Zeugenaussage gleich einen Rechtsanwalt mitbrachte, von seinem Recht auf die Verweigerung von Angaben Gebrauch. Wie seine Beteiligung an dem Immobiliengeschäft war, konnten die Zuschauer im Saal somit nicht erfahren. So verhalten darf sich ein Zeuge vor Gericht, wenn er sich mit Angaben selbst einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit beschuldigen würde.