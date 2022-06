Betrunkener Autofahrer in Leverkusen : 24-Jähriger rammt Autos und Straßenschilder

Betrunkener Autofahrer in Leverkusen

Leverkusen Gleich mehrere Unfälle hat ein 24-jähriger Autofahrer laut Polizei am Sonntagmorgen in Quettingen und Küppersteg verursacht. Seine Fahrt endete gegen 4.30 Uhr auf der Robert-Blum-Straße, als er mit seinem Mini-Cooper gegen einen geparkten Toyota Auris prallte.

Mit schweren Verletzungen versuchte er noch, zu Fuß zu flüchten. Streifenpolizisten stellten den torkelnden Leverkusener jedoch nach wenigen hundert Metern. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab den Beamten zufolge einen Wert von über zwei Promille. Zudem ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen .

Zunächst soll der 24-Jährige an der Einmündung Kolberger Straße/Quettinger Straße gegen ein Verkehrszeichen geprallt und weitergefahren sein. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Auf seiner Flucht soll der Leverkusener einen weiteren Pkw auf der Fixheider Straße touchiert und in der Abfahrt Fixheider Straße/Kölner Straße in den Grünstreifen und gegen eine Leitplanke gefahren sein.