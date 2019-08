Siebenschläfer in Leverkusen : Auf ins Reich der possierlichen Nacht-Kobolde

Siebenschläfer in Leverkusen

Siebenschläfer in Leverkusen. Foto: Naturgut Ophoven

Leverkusen Nachts im Reich der Siebenschläfer könnte der Titel für einen spannenden Fantasy-Roman sein, ist aber die Überschrift eines abendlichen, wahrscheinlich nicht minder spannenden Ausflugs der Naturschutzverbände Nabu und Bund.

Es geht hinein „in das Reich der Feen, Zauberer und Kobolde“, versprechen die Verbände. Oder weniger poetisch in den aufregenden Lebensraum Wald in einer Halbmondnacht. Da begegnen die aufmerksamen Wanderer dem Ruf eines Waldkauzes, dem Zirpen der Grillen, dem Knarren der Äste und Rascheln im Gebüsch von nachtaktiven Tieren. Beim Erforschen des geheimnisvollen Reichs der Siebenschläfer werden alle Fragen der Teilnehmer von Siebenschläfer-Projektleiterin Regine Kossler geklärt. Um diese Tiere geht es bei dem Ausflug vor allem, aber auch um Fragen wie „Warum werfen Bäume ihre Blätter ab? Was machen die Tiere des Waldes im Winter? Wo verbringen die Siebenschläfer die kalte Jahreszeit?“.