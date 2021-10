Leverkusener Firma fördert den Nachwuchs : Eine dritte Chance für den Azubi

Opladen Die Firma „Lihs IT-Management“ wurde jetzt für herausragendes Engagement in der Nachwuchsförderung ausgezeichnet. Dort bekommen junge Leute eine neue Chance.

Sascha Lihs, der Geschäftsführer von Lihs IT-Management, einem mittelständischen Unternehmen für informationstechnische, digitale Lösungen in der Bahnstadt, hat ihm deshalb eine Chance gegeben. Sie einigten sich auf eine Einstiegsqualifizierungsmaßnahme, die beiden Parteien zeigen sollte, ob es funktioniert. Es funktionierte. Dafür wurde das Unternehmen am Donnerstag von der Industrie- und Handelskammer (IHK) und der Arbeitsagentur für sein „herausragendes Engagement in der Ausbildung“ mit dem offiziellen Zertifikat für Nachwuchsförderung ausgezeichnet.