Awo Rhein-Oberberg : 40 Jahre in der Awo – Gratulation für Vorsitzende Beate Ruland

Oberberg Seit Jahrzehnten prägt Beate Ruland mit ihrem Engagement die Arbeit der Awo auf verschiedenen Ebenen des Verbandes in vielfältiger Art und Weise.

Auch vor ihrem offiziellen Eintritt in den Verband war Beate Ruland schon „nah“ an der Awo. Ihre Eltern waren seit den Nachkriegsjahren aktive Mitglieder und engagierten sich ehrenamtlich. „Als Kind war ich immer mit im Schlepptau und habe das ganze Leben der Awo mitbekommen“, so die Kreisvorstandsvorsitzende. Damals habe sie zusammen mit ihren Eltern zu Weihnachten sogenannte „Butterpakete“ an einkommensschwache Familien verteilt. Ebenso erinnert sie sich an die schönen Weihnachtsfeiern, die die Awo vor allem für Menschen mit wenigen sozialen Kontakten veranstaltete. Ihr Engagement wuchs im Laufe der Jahre, und für sie stand fest, dass sie irgendwann auch auf andere Weise in der Awo aktiv werden würde. Später hat Beate Ruland dann zusammen mit Ihrem Mann Peter fast 25 Jahre Kinderferienmaßnahmen geleitet. Anfangs begleiteten sie die Reisen mit der Awo-Ehrenvorsitzenden Hilde Oberbüscher, die 2019 im Alter von 96 Jahren verstarb.