Nach der Corona-Unterbrechnung in 2020 : LEVlive und verkaufsoffener Sonntag

Leverkusen Am kommenden Wochenende, 30. und 31. Oktober, ist in Wiesdorf Musik- und Familienfest. Die Händler und Geschäfte hoffen auf regen Andrang

Das Musik- und Familienfest „LEVlive“ wird nach 2019 und Corona-Pause nun am kommenden Wochenende in der Wiesdorfer Fußgängerzone fortgesetzt. Der Veranstaltungsservice Ott präsentiert mit der Werbegemeinschaft Citiy Leverkusen Kunst, Kunstvorführungen, Kunsthandwerk und Musik in der Wiesdorfer Innenstadt. Mit dabei unter anderem: Ballonkünstler, Marionettenspieler, ein Drechsler, Bildhauer, Maler, Flötenspieler und Stelzenläufer sowie weitere Musiker und Künstler. Das Ganze findet am 30. und 31. Oktober von 11 bis 19 Uhr statt. Außerdem öffnen am Sonntag von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag.