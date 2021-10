Prozess wird fortgesetzt : Mordversuch Waldsiedlung: Eigentlich war die Tochter das Ziel

Leverkusen Vor dem Kölner Landgericht sagte am Mittwoch die Tochter des 58-Jährigen Opfers aus, das mit 26 Messerstichen lebensgefährlich verletzt wurde.

Der Überfall galt eigentlich der Tochter, wie ein „Freund“ des Angeklagten bereits vor Gericht ausgesagt hatte. Aber weil die Mutter am 20. April kurz nach 23 Uhr die Tür öffnete, fiel ein großer, schwarz gekleideter Mann über sie her. Da die 58-jährige Frau sich wehrte, fügte ihr der Täter 26 Stichverletzungen mit einem Messer zu.

„Ich habe mich gewundert, wer so spät noch klingeln würde“, sagte die Tochter aus. Dann hörte sie einen Schrei, vielleicht auch mehrere. Weil sich das so außergewöhnlich anhörte, rief sie die Polizei. Amtlich registrierte Uhrzeit: 23.14 Uhr.

Genau dieses Verhalten hatte der Angeklagte völlig missverstanden. Laufend schickte er ihr Nachrichten aufs Handy . Doch die Mitschülerin antwortete nicht. Einmal fragte er daher nach, ob sie ihn „verarschen“ wolle. Diese Wut hatte sich beim Angeklagten so aufgestaut, dass er den Entschluss gefasst hatte, die Tochter zu entführen, sie und sich selbst umzubringen. Bis er sich am 20. April tatsächlich auf den Weg zum Haus in der Waldsiedlung machte, wo aber die Mutter die Tür öffnete.

„Seitdem hat sich mein Leben völlig auf den Kopf gestellt“, berichtete die Tochter vor Gericht. Sie habe sich gleich einen Tag später an die Trauma-Ambulanz in Köln gewandt, seitdem sei sie in regelmäßiger Behandlung. Ohne Medikamente finde sie nicht in den Schlaf. Einige Wochen habe sie sich nicht alleine vor die Tür getraut. Wenn sie Blaulicht sehe, löse das Panik in ihr aus.