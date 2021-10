Naturgut Ophoven : „Wasserspar-Weltmeister“ gesucht

Leverkusen Das Naturgut setzt sich seit vielen Jahren für den Umweltschutz ein. Jetzt wurde ein neuer Wettbewerb ausgelobt. Bis zum 19. November können Leverkusener mitmachen.

„Wir brauchen nur die aktuelle Wasserabrechnung der EVL“, erklärt Britta Demmer vom Naturgut Ophoven. Voraussetzung sei, dass der Haushalt in der Personenzahl gleichgeblieben sei und der Zeitraum ein Jahr betrage. „Einsparungen durch bewussteres Verhalten, neue Geräte oder Sanierungen sind ausdrücklich erwünscht“, so Demmer.

Auch Alexander Wallraff vom Elektrofachgeschäft „expert Wallraff“ weiß, wo im Haushalt viel Wasser gespart werden kann: „Viele Menschen spülen ihr Geschirr ab, bevor sie es in die Spülmaschine stecken. Das ist nicht notwendig.“ Aber auch beim Waschen gehe viel Wasser verloren, sagt Wallraff. Denn oft werde zu wenig Wäsche in die Trommel gegeben. „Neue Geräte sind in der Lage, vor dem Waschen den genauen Wasserbedarf zu messen“, erklärt er. Gemeinsam mit der EVL sponsert sein Unternehmen die Preise für das Gewinnspiel. Die drei Haushalte, die prozentual das meiste Wasser im vergangenen Abrechnungsjahr eingespart haben, erhalten Einkaufsgutscheine von „expert Wallraff“ im Wert von 400 Euro, 200 Euro oder einen Soda-Streamer.

Und so geht’s: Bis zum 19. November können Interessierte einen Brief an das Naturgut Ophoven, Talstraße 4, 51379 Leverkusen oder eine E-Mail an britta.demmer@naturgut-ophoven.de mit dem Stichwort „Leverkusens Wasserspar-Weltmeister“ senden.