Wiesdorfer Friseurin sammelt Haar für Krebskranke : Haare ab für einen guten Zweck

Wiesdorf Zwei junge Frauen lassen sich ihre Haare für einen guten Zweck abschneiden. Für Krebskranke können daraus Echthaar-Perücken gefertigt werden.

Tränen, Freude, Aufregung und Erleichterung. Alles ist dabei, als Özge Kabukcu aus Monheim und ihre Berliner Freundin Ceylan Cetin einen großen Schritt wagen. Schon ein Leben lang haben die beiden Frauen langes Haar. Sich von ihm zu trennen, kam nicht in Frage. Doch nun heißt es im Wiesdorfer Friseursalon Creativ Hair Styling plötzlich „schnipp schnapp Haare ab“ – und zwar für einen guten Zweck.

Vom Rapunzel-langen Haar zum asymmetrischen Bob – vorne lang, hinten kurz. Das ist jedenfalls der Plan. Erst im vergangenen Jahr haben sich Ceylan und Özge überlegt, ihre Haare kurz zu schneiden. Aber nicht einfach so. Dazu brauchte es schon einen guten Grund. Die Haare einfach wegzuschmeißen, findet Özge viel zu schade. Ihre Idee: die abgeschnittenen Haare spenden. Und zwar an die Haarmanufaktur Rieswick und Partner. Aus Özges und Ceylans Haaren wird eine Echthaar-Perücke angefertigt, die die Manufaktur an Hilfsorganisationen wie die Deutsche Krebshilfe spendet.