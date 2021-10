Steigende Preise : Das Leben in Leverkusen wird teurer

Das Leben in Leverkusen wird teurer

Großbaustelle in der Bahnstadt: Schlechte Zeiten für Häuslebauer, denn Baumaterial ist teuer, Handwerker sind nur schwer zu bekommen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Steigende Preise machen den Verbrauchern zu schaffen. Doch auch Handwerker und Dienstleister stehen unter Druck. Wir haben uns umgehört.

Die Preise klettern in die Höhe. Besonders Flüssiggas, Heizöl und Kraftstoff werden teurer, aber auch Wartungen und Reparaturen, essen gehen, wohnen und Brötchen kaufen.

Die Inflation ist fast so stark angestiegen wie zuletzt im Dezember 1993. Auf 4,1 Prozent. Verbraucher bekommen für das gleiche Geld weniger. Die Preise steigen. Wir haben uns in der der Leverkusener Region umgehört.

Die Mehrwertsteuersenkung im Jahr 2020 und die Einführung der CO 2 -Steuer im Januar haben mit der hohen Inflation zu tun. Denn zu deren Berechnung werden die Preise mit dem Vorjahresmonat verglichen — das ist der September 2020. Damals sorgten gesenkte Steuern und die noch nicht vorhandene CO 2 -Steuer für niedrige Preise.

„Wir hatten bis jetzt keinen Kunden, der gesagt hat, ich gehe die höheren Preise nicht mit“, sagt Robert Karbo der Tischlerei Karbo aus Lützenkirchen. Die Materialien, die er für seine Arbeit braucht, sind teurer geworden: zwischen 17 und 30 Prozent. „Schrauben, grundsätzlich alle Holzarten, aber auch Silikone“, zählt er auf, seien von den Preissteigerungen betroffen. Das liege vor allem daran, dass viele Materialien nach China oder Amerika weitergegeben werden, nur wenig bliebe für den europäischen Markt übrig, erklärt der Tischler. Die Mehrkosten gibt er an seine Kunden weiter. Was ihn ärgert, seien die „längeren Lieferzeiten. Aber wir haben keinen Einfluss darauf.“, betont Karbo.

Auch Backwaren kosten mehr, erklärt Isabelle Schiffer von der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land. 34 Prozent höhere Getreidekosten, 40 Prozent teurerer Zucker, Transportkosten für Mandeln und Rosinen, gestiegene Gas- und Strompreise, denn die Waren müssen auch gebacken werden. Ein Leichlinger Bäcker sagt: „Die Rechnungen sind extrem hoch. Das ist ein Spagat zwischen Einnahmen und Ausgaben, aber wir können die Kosten nur bedingt an die Kunden weitergeben.“ Auch Stahl und andere Baumaterialien seien besonders teuer geworden, sagt Schiffer. Das wiederum habe weitreichende Folgen für die gesamte Baubranche. Steigende Energie- und Transportkosten belasteten das Handwerk allgemein. Das betreffe nicht nur Branchen, die längere Wege zurücklegen müssten. Auch Friseure beispielsweise litten unter steigenden Stromkosten. Es liege in der Hand jedes einzelnen Betriebes, ob und in welcher Höhe er die Kosten weitergebe, sagt Schiffer.