An der Gezelinschule : „Tempo-Bremse“ vor der Schule

An der Gezelinschule

Die Geschwindigkeitsanzeige an der Gezelinschule wurde umgerüstet und kann nun nicht mehr so schnell ausfallen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Schlebusch Die Geschwindigkeitsanzeige bekommt nun verlässlich Strom aus der Laterne. So soll der Schulweg an der Bergischen Landstraße sicherer werden.

Viele neugierige Kinder gehen gerne auf die Gezelin-Schule in Schlebusch. Das Problem: Um dorthin zu gelangen, müssen einige von ihnen über die Bergische Landstraße oder an ihr entlang. Um Autofahrer, die an dieser Stelle oftmals zu schnell fahren, herunterzubremsen, wurde 2017 ein Messgerät installiert, das die Geschwindigkeit der Pkw anzeigt. Es fiel jedoch häufig aus. Nun wurde technische Abhilfe geschaffen.