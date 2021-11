Infektionslage verschärft sich : Stadt Leverkusen meldet zwei weitere Corona-Tote

Eine lange Schlange gab es am Wochenende beim Impftermin an der Hitdorfer Stadthalle. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Infektionslage in der Chemiestadt verschärft sich weiter. Die Stadtverwaltung meldet am Montag für Leverkusen zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

Beide Leverkusener waren mit dem Virus infiziert. Eine 78-jährige Frau ist am 26. November gestorben. Sie hatte Vorerkrankungen. Auch einem 63-Jährigen ohne bekannte Vorerkrankungen konnten Ärzte nicht mehr helfen. Der Mann, der mit dem Corona-Virus infiziert war, starb am selben Tag. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle in Leverkusen auf insgesamt 125. Seit März 2020 wurden 12.675 Personen (+52) positiv auf das Corona-Virus getestet. Aktuell liegt die 7-Tages-Inzidenz der Neuinfektionen bei 372,8 (-26,2). 1000 Leverkusener sind infiziert. 11.500 sind genesen.