Veranstaltung in Schwalmtal : Der Weihnachtsmarkt am ersten Advent fällt aus

Schwalmtal Wegen der Corona-Pandemie haben sich die Organisatoren des kleinen Weihnachtsmarktes rund um St. Georg in diesem Jahr nochmal dazu entschlossen, die Veranstaltung abzusagen.

Am ersten Adventswochenende – in diesem Jahr ist es der 27./28. November – findet rund um St. Georg in Schwalmtal-Amern ein kleiner Weihnachtsmarkt statt. Nicht so in diesem Jahr. Wegen der Corona-Pandemie und aktuell steigender Infizierten-Zahlen haben sich die Veranstalter dazu entschlossen, den Markt ausfallen zu lassen. „Das Risiko ist uns noch immer zu groß, da ja auch viele Senioren den Weihnachtsmarkt besuchen“, erklärt Yvonne Heinen für die Organisatoren. Guten Gewissens könne man den Markt deshalb nicht stattfinden lassen. Natürlich sei man darüber sehr traurig, hoffe aber auf das kommende Jahr und darauf, dann wieder den romantischen Markt rund um die katholische Pfarrkirche aufbauen zu können.