Kleve : „Bunt & Kulturell“ in der Innenstadt

„Bunt & Kulturell“ in der Innenstadt

Die Klever Band Treasure spielt Samstagabend am Koekkoekplatz. Foto: Michael Nowak

Kleve Während der verkaufsoffene Sonntag noch diskutiert werd, startet dieses Wochenende ein Stadtfest mit Moolight-Shopping am Freitag.

Während der verkaufsoffene Sonntag noch diskutiert wird, kommt jetzt erst einmal ein richtiges Stadtfest . Das teilten Wirtschaft & Tourismus der Stadt Kleve mit. Ein Stadtfest, das den Sonntag heilig lässt und Freitag, 29. Oktober, und Samstag, 30. Oktober, über die Bühne gehen soll. So, wie es diverse Händler aus der Klever Geschäftswelt nach den Diskussion um den verkaufsoffenen Sonntag auch vorgeschlagen hatten: „Lasst und den Freitag und den Samstag stärken“, hatte es da aus Kreisen der Händlerschaft geheißen, als die WTM ihren vorgesehen verkaufsoffenen Sonntag absagen musste.

Das Stadtfest beginnt schon diesen Freitag. „Bunt & Kulturell“ soll es zugehen. Geboten wird Live-Musik, Comedy und farbliche Beleuchtung mit abendlichem Moonlight-Shopping bis 21 Uhr. Auf die gesamte Innenstadt soll sich das bunte Programm verteilen. Schon Freitagnachmittag um 16 Uhr gibt die Musikschule „De Borteli“ am Elsabrunnen den Auftakt. Um 18 Uhr dann mit einem zweiten Auftritt. Fast parallel spielt das Duo „Morgenland“ des Kollektivs und Musiklabels „ElectricVisions Cleve“ am Brunnen Kavarinerstraße – ebenfalls mit zwei Auftritten. Die musikalischen Darbietungen rundet die Akustik-Gruppe „GreenCarpet“ ab mit bekannten Rock- und Pop-Songs. Ab 20 Uhr bietet dann der Unglaubliche Heinz, alias Heinz Gröning aus Emmerich, einen humorvollen Einblick in die „Beziehung für Fortgeschrittene“ aus seinem aktuellen Programm „Der perfekte Mann – eine Laughstory“. Abgerundet wird der Abend um 21 Uhr. Bis dahin bleiben die Türen der Läden zum Moonlight-Shopping geöffnet.