Volksbank an der Niers als Arbeitgeber : Nachwuchsbanker bestehen ihre Prüfung

Veert Emanuel Döring bestand seine Prüfung mit der Note „sehr gut“. Gute Nachrichten gab es aber für alle Prüflinge: Alle Auszubildenden wurden in ein Arbeitsverhältnis übernommen.

Alle Auszubildenden wurden in ein Arbeitsverhältnis übernommen, somit warten neue Aufgaben auf die jungen Bankkaufleute – von der Kundenberatung über den Einsatz in der Digital-Filiale bis zum Bereich Vertriebsmanagement. „Aufstieg vor Einstieg“ ist der Grundsatz bei der Volksbank, „daher hat eine fundierte Ausbildung bei uns einen sehr hohen Stellenwert“, erklärt Personalleiterin Elke Schax. „Sie bildet die Basis für weitere Fortbildungen und bietet jungen Menschen so sehr gute Karriereperspektiven.“ Dabei kommen neben dem Fachwissen auch die Persönlichkeitskompetenz und die menschliche Seite nicht zu kurz. „Von Beginn der Ausbildung an legen wir viel Wert auf einen partnerschaftlichen Umgang miteinander und auf die richtige Methodenvermittlung in der Beratung“, so Schax.