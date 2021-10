Angebote für Kinder und Jugendliche : Leverkusen ist jetzt eine Sportplatz-Kommune

Startklar: Sandra Loh und Thomas Edelmann (hinten), Jonah mit den beiden Trainern Elsa und René. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Stadt wird Sportplatz-Kommune. So heißt das neue landesweite Förderprogramm, an dem Leverkusen seit diesem Jahr teilnimmt. Spielerisch sollen Kinder an „ihre“ Sportart herangeführt werden.