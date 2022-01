Sterne des Sports : Hückelhovener Verein von Bundespräsident Steinmeier ausgezeichnet

Hückelhoven Ein goldener Stern, 5000 Euro und Glückwünsche von Steinmeier. Das Projekt „Young Minds“ hat den Verein As-Ka-Do weit gebracht. Die Hückelhovener setzen auf Sport und politische Bildung.

Bei der Preisverleihung in Berlin, sagte Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein, Vereine seien Hoffnung in der Pandemie und halten die Gesellschaft am Laufen. Thomas Weikert, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, bekannte, mehr für die Vereine an der Basis tun zu müssen. Bundespräsident Steinmeier unterstrich, die Politik müsse dafür sorgen, dass ehrenamtliche Arbeit attraktiver werde, das Ehrenamt sei unerlässlich für die Gesellschaft.