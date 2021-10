Ballett im Forum Leverkusen : Bis zur Grenze des Möglichen

Leverkusen Neugier ist die gemeinsame Grundlage des Ballett-Ensembles „Of Curious Nature“. Es präsentierte im Forum Choreographien von Felix Landerer und Helge Letonja.

Ganz auf sich selbst konzentriert agieren die beiden Tänzer über 15 Minuten nebeneinander, ohne den Versuch der Kontaktaufnahme. Spielen sie auf Abschottung der Pandemie-Zeit an, die ihre Spuren in der Gesellschaft hinterlassen hat? Zumindest ist das Stück „Cheer“ des Choreografen Felix Landerer eine Folge der Corona-Beschränkungen, weil Kontaktbeschränkungen und Hygieneregeln die Proben und so auch die Entwicklung des Stückes mitbestimmten. Vielleicht sollte man aber nicht zu viel hineininterpretieren, denn eigentlich geht es in dieser sinnlich körperhaften Erforschung des Lebens um die Auseinandersetzung mit der unausweichlichen Vergänglichkeit.

Dieser Ausschnitt aus dem Tanzstück Landerers war beim (mehrfach verschobenen) Gastspiel in Leverkusen erstmals in der Kombination mit der Choreografie „Préludes“ von Helge Letonja in einem Programm vereint. Damit stellte sich der noch junge Zusammenschluss der Tanz-Compagnie Bremen/Hannover am Rhein vor und präsentierte eine Visitenkarte des Ensembles, das sich nicht zufällig „Of Curious Natur“, also „von neugieriger Natur“, nennt. Sowohl eine Neugier auf eine sich stets erneuernde Bewegungssprache, die sich aller denkbaren Einflüsse bedient, als auch die Neugier auf Möglichkeiten des eigenen Körpers.