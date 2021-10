Einsatz in Leverkusen : Anbau eines Hitdorfer Hauses in Flammen

Feuerwehreinsatz in Wohnhaus an der Hitdorfer Straße. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Bei einem Feuer in einem Anbau eines Doppelhauses an der Hitdorfer Straße ist am Donnerstag ein Bewohner verletzt worden. Die Feuerwehr löschte den Brand zügig.

Rettungskräfte brachten den Verletzten mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus.

Der Alarm war um 11.14 Uhr eingegangen. Die Feuerwehr rückte mit rund 30 Kräften an, berichtet Einsatzleiter Tim Kipshagen. Das Feuer in dem für Gartengeräte genutzten Anbau war rasch unter Kontrolle.

Die Brandursache ist unklar.

(bu)