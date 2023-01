Leerfahrten sollen in Leverkusen vermieden werden Wupsi weitet „fliegenden“ Fahrerwechsel aus

Aber: Zu 100 Prozent können die Busfahrer auf der Strecke nicht die Plätze tauschen, weil „sich vor allem in der Schulzeit die Fahrtangebote in der Mittagszeit, und damit auch die Früh- und Spätdienste, überschneiden“. Und: Das Ablösen auf der Strecke hat laut Wupsi keinen Einfluss auf den Fahrzeugbedarf. Der bemesse sich an der Kapazitätsspitze morgens, „zu dieser Zeit findet kein Fahrzeugwechsel statt“, sagt das Verkehrsunternehmen.