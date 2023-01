Nach Silvesternacht Polizei ermittelt zu Vandalismus in Steinbüchel

In der Silvesternacht waren in Steinbüchel Feuerteufel unterwegs. Am Kreisel Steinbücheler Straße wurden zwei Müllcontainer auf die Straße geschoben und angezündet. An der Grundschule Heinrich-Lübke-Straße wurden alle zwölf Abfallcontainer auf dem Schulareal in Brand gesetzt. Sie sind komplett verbrannt. Durch den Rauch wurde auch noch die Fassade des Schulgebäudes beschädigt.