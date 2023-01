Karnevalisten in Rhein-Berg Kostenlose Narrenkleidung bei Bergischer Kostümbörse

Rhein-Berg · Schon in närrischer Feierlaune, aber noch nichts Passendes zum Anziehen? Der Bergische Abfallwirtschaftsverband (BAV) lädt am Samstag, 14. Januar, von 10 bis 17 Uhr zu einer „Bergischen Kostümbörse“ am Standort in Lindlar ein.

13.01.2023, 12:06 Uhr

Am Samstag, 13. Januar, kann von 10 bis 17 Uhr gestöbert werden. Foto: BAV

Zusammen mit den Karnevalsgesellschaften KG Närrische Oberberger Engelskirchen und KG Rot-Weiß Lindlar wollen die Partner Kostümen eine zweite, aber auch dritte oder vierte Session schenken. Die Produktion und die Kurzlebigkeit insbesondere von Karnevalskleidung stelle ein Problem für die Umwelt dar. Die Kostüme seien oft nur selten getragen – entweder, weil Abwechslung gewünscht sei, oder weil Kinder schnell aus ihnen herausgewachsen seien. Mit der Börse wolle man zu Nachhaltigkeit von Kleidung beitragen. Ab 14 Uhr gebe es in den „Metabolon“-Räumen auch ein karnevalistisches Rahmenprogramm mit Auftritten von Kinderprinzenpaaren und Tanzgruppen.

(sug)