Basketball, 2. Frauen-Bundesliga BBZ Opladen verspricht seinen Fans eine Überraschung

Der kommende Gegner aus Sachsen verfolgt im Übrigen die gleiche Philosophie wie das BBZ: Junge Talente sollen an die erste Bundesliga herangeführt werden. Und das läuft in diesem Jahr so gut, dass Chemnitz sogar selbst den Sprung in die Eliteklasse in Angriff nehmen kann. Schneider zufolge wolle man auch in Zukunft den eingeschlagenen Weg unbedingt weiterverfolgen. Die jüngsten Nachwuchsspielerinnen wie zum Beispiel Greta Kröger befinden sich ihrer Einschätzung nach auf dem besten Weg, sich für noch höhere Aufgaben zu empfehlen.