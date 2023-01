Karnevalisten in Leverkusen Klare Kante gegen Grapscher

(LH) Nein heißt Nein – auch und gerade in der Session. Das soll die jetzt gestartete Plakataktion „Fastelovend ist kein Freifahrschein“ in Wupsi-Bussen gegen sexualisierte Gewalt klar machen. Mit den Plakaten wollen die Stadt mit dem Gleichstellungsbüro, die Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt, der Festausschuss Leverkusener Karneval und die Wupsi ein Zeichen gegen sexuelle Übergriffe jeder Art setzen. Erneut. Denn vor der Pandemie lief die Kampagne bereits 2019 und 2020 in den Bussen. Mittwoch stellten unter anderem Prinz Marijo I. und Pia Kuhne von der Beratungsstelle (vorne im Bild) die Poster vor. Neu dabei ist dies: „Bei der Erstellung wurde ein spezielles Augenmerk auf Vielfalt und Diversität gelegt. Wir wünschen, dass alle Menschen, die die jecke Zeit sicher und fröhlich miteinander feiern wollen, sich von diesem Plakat repräsentiert fühlen“, sagen die Kooperationspartner. Die Poster hängen bis zum Ende der Session in den Bussen. Foto: Uwe Miserius