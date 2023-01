Rote Funken Leverkusen feiern mit 1200 närrischen Wievern Jecke Damen warten auf die schönsten Schenkel von nebenan

Während also noch vor Beginn der großen Sause, zu der viele musikalische Größen und Stars der Bütt des Kölner Karnevals kamen, die Sektkorken knallten, schlug das Herz bei Literatin Anke Timm schneller. „Mein Puls ist schon seit einigen Tagen höher, aber jetzt gerade ist er wirklich hoch“, erzählte sie aufgeregt. Seit zwei Jahren war es bekanntlich karnevalistisch nicht mehr so richtig rund gegangen. Das, was vor der Pandemie so schön eingespielt war, ist nun nicht mehr ganz da, stellte die erfahrene Programmchefin im Vorfeld fest. Technikprobleme im Forum zwangen sie zur schnellen Reaktion.