Oberbürgermeisterwahl in Leverkusen : Klarer Sieg für Amtsinhaber Uwe Richrath (SPD)

Leverkusen Amtsinhaber Uwe Richrath (SPD) hat die Wahl zum Oberbürgermeister mit deutlichem Abstand für sich entscheiden. Auf ihn entfallen nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis 70,0 Prozent der Stimmen, Frank Schönberger (CDU) konnte 30,0 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen. Die Wahlbeteiligung lag bei 33,5 Prozent. Im ersten Wahlgang hatte Richrath 46,1 Prozent der Stimmen geholt, Schönberger brachte es auf 23,4 Prozent. Weil das nicht zur absoluten Mehrheit reichte, war eine Stichwahl nötig geworden.

Herausforderer Schönberger (CDU) sprach von einer „persönlichen Niederlage“. „Es tut mir leid für die vielen engagierten Wahlhelfer.“ Ob er als Kreisvorsitzender zurücktritt, ließ er am Wahlabend offen. Darüber werde er am Montagabend mit dem Kreisvorstand beraten. „Ich werde politisch kürzertreten“, sagte Schönberger. Den Posten als Vorsteher der Bezirksvertretung 3 wolle er behalten. Als Kreisvorsitzender wolle er bis zum Ende der Amtszeit im kommenden Jahr weitermachen, um seinen Nachfolger einzuarbeiten.

Richrath erhielt Unterstützung auch von anderen Parteien und Wählergruppen. So stellen sich Opladen plus und die Linke hinter ihn. Die Grünen, dessen Kandidat Stefan Baake, mit 12,0 Prozent den dritten Platz belegt hatte, gaben keine Wahlempfehlung.

Dem Herausforderer, Frank Schönberger, ist es offenbar nicht gelungen, den Amtsträger inhaltlich zu stellen und offenkundige Schwachpunkte von dessen Amtstätigkeit wie etwa den Stillstand bei der City C, in der Personalbesetzung der Wirtschaftsförderung oder mögliche Versäumnisse bei der Fortentwicklung von Schluss und Museum Morsbroich sichtbar zu machen und für sich zu nutzen. Anders als der stadtweit in den Vereinen gut vernetzte Richrath, der immer wieder auch Amtstermine nutzt, um auf Menschen zuzugehen, blieb der Jurist Schönberger über weite Strecken farblos. Auch seine Ämter als CDU-Vorsitzender, als Chef der Wiesdorfer Werbegemeinschaft City und als Bezirksvorsteher in Schlebusch reichten offenbar nicht, um stadtweit Wähler zu überzeugen.