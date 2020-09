Kommentar : CDU steht vor einem Neuanfang

Leverkusen Das Ergebnis der Stichwahl ist ein Triumph für Uwe Richrath und eine krachende Niederlage für Frank Schönberger und die Leverkusener CDU. Es zeigt: Der Parteivorsitzende, der sich selbst auf den Schild gehoben hatte, war der falsche Kandidat.

Der Abstand zu Richrath ist so groß, dass Schönberger als Parteichef nicht mehr zu halten ist. Das wird er nach einer durchschlafenen Nacht sicher auch selbst so sehen. Am Montag kommt der Parteivorstand zusammen, dann muss Tacheles geredet werden. Die Analyse wird nicht nur für Schönberger, sondern auch für die CDU schmerzhaft sein. Denn auch die Partei hat bei der Kommunalwahl ordentlich Federn lassen müssen. Sie steht vor einen Neuanfang, den die SPD schon hinter sich hat. Sie wird sich, was die Parteispitze angeht, neu aufstellen müssen, aber auch inhaltlich muss sie sich fragen, mit welchen lokalen Themen sie künftig den Bürger erreichen will.