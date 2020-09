Kandidaten, Fristen, Themen : Stichwahl in Bielefeld: Die wichtigsten Fragen zur Oberbürgermeisterwahl

Foto: dpa 7 Bilder Das sind die Oberbürgermeister-Kandidaten in Bielefeld

Bielefeld Bei der Stichwahl in Bielefeld am 27. September 2020 liefern sich die beiden Kandidaten ein Kopf-an-Kopf-Rennen um das Amt des Oberbürgermeisters. Amtsinhaber Pit Clausen (SPD) tritt gegen den CDU-Kandidaten Ralf Nettelstroth an. Wir klären die wichtigsten Fragen zur Stichwahl.

In Bielefeld sind bei der Kommunalwahl 2020 am 13. September insgesamt zwölf Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters angetreten. Am kommenden Sonntag können die Bielefelder Bürger entscheiden, ob sie den amtierenden Bürgermeisters Pit Clausen von der SPD oder den Herausforderer Ralf Nettelstroth (CDU) wählen.

Wer kandidiert als Oberbürgermeister?

Anders als bei der Kommunalwahl im Jahr 2014 konnte Pit Clausen nicht mehr die Mehrheit der Wähler von sich überzeugen. Mit 39,6 Prozent der Stimmen liegt der Amtsinhaber rund zehn Prozentpunkte vor seinem Herausforderer und muss nun um seine dritte Amtszeit bangen.

Der Oberbürgermeister-Kandidat der CDU Ralf Nettelstroth konnte im ersten Wahlgang 29,3 Prozent der Wähler von sich überzeugen. Den dritten Platz im Rennen um das Oberbürgermeisteramt erreichte Kerstin Haarmann (Bündnis 90/ Die Grünen) mit 12,4 Prozent der Stimmen. Damit ist sie nicht mehr bei der Stichwahl dabei.

Pit Clausen ist seit 2009 Oberbürgermeister der Stadt Bielefeld und seit 1983 Mitglied der SPD. Seit 1994 sitzt er im Rat der Stadt. Er studierte Rechtswissenschaften an der Universität Bielefeld und war vor seiner politischen Karriere an verschiedenen Arbeitsgerichten in Nordrhein-Westfalen tätig.

Sein Herausforderer Ralf Nettelstroth war von Mai 2012 bis Mai 2017 Mitglied des NRW-Landtags. Er studierte ebenso wie Clausen Rechtswissenschaften an der Universität Bielefeld und ist seit 1997 als selbstständiger Rechtsanwalt tätig. Auch er wurde 1994 zum ersten Mal in den Rat der Stadt gewählt und ist seit 2011 Fraktionsvorsitzender der CDU.

Wer gewinnt die Stichwahl?

Jeder Wähler hat eine Stimme, die er seinem bevorzugten Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters geben kann. Der Kandidat mit den meisten Stimmen gewinnt die Wahl. Da der Aufwand der Auszählung deutlich geringer als bei den Kommunalwahlen ist, werden erste Wahlergebnisse voraussichtlich zwischen 19 und 19.30 Uhr erwartet.

Warum gibt es die Stichwahl?

In Bielefeld gibt es eine Stichwahl, weil keiner der Oberbürgermeister-Kandidaten im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit (50 Prozent) erreichen konnte. Diese Regelungen war von der schwarz-gelben Landesregierung zwischenzeitlich abgeschafft worden. 2019 hat das Landesverfassungsgericht diese Regelung allerdings als verfassungswidrig erklärt, weshalb es bei den Kommunalwahlen 2020 die Möglichkeit von Stichwahlen wieder gibt.

Wie funktioniert die Briefwahl?

Alle Wähler, die bereits bei ihrem Briefwahlantrag zur Wahl am 13. September angekreuzt haben, dass sie auch bei einer möglichen Stichwahl per Post abstimmen möchten, bekommen die Unterlagen automatisch zugesendet. Im Unterschied zur Kommunalwahl haben Wähler nur eine Stimme, die sie ihrem Favoriten geben können.

Kann man noch Briefwahl beantragen?

Alle Wähler, die bei der Kommunalwahl persönlich im Wahllokal abgestimmt haben, nun aber per Briefwahl wählen möchten, können die Möglichkeit der Briefdirektwahl nutzen. Die Stadt Bielefeld bietet diesen Service in mehreren Standorten in der Innenstadt und in den Wahlbezirken an.

Die Briefdirektwahl ist bis einschließlich Freitag, den 25. September um 18 Uhr möglich. Es ist ausreichend vor Ort einen Personalausweis oder einen Reisepass vorzuzeigen.

Wie haben die Parteien bei der Kommunalwahl abgeschnitten?

Bereits bei den Wahlen 2014 und 2009 lagen CDU und SPD mit ihren Ergebnissen dicht beieinander. In diesem Jahr konnten die Grünen deutlich an die beiden Parteien heranrücken. Bisher gab es im Stadtrat eine Koalition mit SPD, Grünen und der Ratsgruppe Bürgernähe/Piraten. In Zukunft könnte es entweder ein Jamaika-Bündnis oder Rot-Grün-Rot geben

Die CDU wird mit 27,7 Prozent (2014: 30,2 Prozent) die stärkste Kraft. Knapp dahinter liegen die SPD mit 24,9 Prozent (2014: 30,8 Prozent) und die Grünen mit 22,3 Prozent (2014: 15,9 Prozent). Die FDP erreichte rund 7 Prozent (2014: 2,9 Prozent), die Linke 6,1 Prozent (2014: 7,28 Prozent) und die AfD 3,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 53,57 Prozent (2014: 51,04 Prozent).

Wann öffnen die Wahllokale?

In Bielefeld haben die Wahllokale am Sonntag, den 27. September von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Der Ort der Stimmabgabe ist der gleiche wie bei der Kommunalwahl am 13. September. Da sich auch die Wahl- und Stimmbezirke nicht ändern, bekommen Wähler keine neue Wahlbenachrichtigung per Post, sondern können die alte vorzeigen. Wie auch schon beim Wahlgang vor zwei Wochen müssen die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen eingehalten werden: Es gilt eine Maskenpflicht sowie ein Mindestabstand von 1,5 Metern. Außerdem sollten die Wähler am besten einen eigenen Stift mitbringen.

Was passiert, wenn man seine Wahlbenachrichtigung verloren hat?

Natürlich darf man trotzdem wählen, auch wenn man seine Wahlbenachrichtigung nicht mehr finden kann. Schließlich ist man im Wählerverzeichnis der Gemeinde registriert. Es reicht daher aus einen gültigen Personalausweis oder Reisepass mit ins Wahlbüro zu bringen und diesen dem Wahlvorstand oder den Wahlhelfern zu zeigen.

Diese haben eine Liste mit allen wahlberechtigten Bürgern in ihrem Wahlbezirk und können mithilfe des Ausweises überprüfen, ob man seine Stimme abgeben darf.

Was sind die wichtigsten Themen der Kommunalwahl?

Der amtierende Bürgermeister Pit Clausen setzt sich in seinem Wahlkampf vor allem dafür ein, bezahlbaren Wohnraum in Bielefeld zu fördern und nachhaltige wirtschaftliche Rahmenbedingungen für krisenfeste Jobs zu schaffen.

Der CDU-Kandidat Ralf Nettelstroth hat vor allem wirtschaftliche Themen im Blick und möchte Betriebe fördern, um dadurch sichere Arbeitsplätze zu schaffen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Thema Sicherheit.