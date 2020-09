Kommunalwahl 2020 : SPD-Mann Richrath bleibt Oberbürgermeister in Leverkusen

SPD-Mann Richrath bleibt Oberbürgermeister in Leverkusen

Uwe Richrath mit seiner Frau Anne am Sonntagabend. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Klarer Sieg für Amtsinhaber Uwe Richrath in Leverkusen: Der SPD-Politiker gewinnt die Stichwahl mit 70 Prozent. Herausforderer Frank Schönberger erhält nach Auszählung aller Wahllokale 30 Prozent der Stimmen.

Bei der Stadtratswahl in Leverkusen lieferten sich CDU und SPD ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende des Abends lag die CDU knapp vorne. Die SPD hatte gegen den Landestrend in Leverkusen nur leicht verloren und bleibt zweitstärkste Kraft im Stadtrat. Die Grünen konnten ihr Ergebnis verdoppeln, die AfD schnitt bei der Kommunalwahl überraschend gut ab und erreichte 5,7 Prozent.