Sport rund um den Oulusee in Leverkusen : Inklusionspreis für Laufinitiative

Ausstellung Neben dem Lauftreff entwickelt die Elterninitiative kulturelle Projekte. So organisiert sie die Ausstellung „Märchenhaft“ als Teil der Leverkusener Kunstnacht am 9. Oktober ab 18 Uhr in der Stadtbibliothek. Die Teilnehmer der „Elterninitiative Inklusion“ stellen ihre aus bunten Hand- und Fußabdrücken produzierten Grußkarten vor. Jederzeit können sich Menschen mit und ohne Behinderung sowohl dem Lauftreff als auch den anderen Projekten der Elterninitiative anschließen. „In Schulen gibt es teilweise eine Quote, wie viele Menschen mit Behinderung partizipieren können. Unsere Initiative ist komplett offen für Neuzugänge“, sagt Heitmeier.