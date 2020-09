Festakt am Leverkusener Rheinufer : Ein Flaggenmast für den Yachtclub Wuppertal-Hitdorf

Hitdorf Ein Flaggenmast ist ein Muss für einen Wassersportverein. Findet jedenfalls der Yachtclub Wuppertal-Hitdorf und ließ einen neuen anfertigen, nachdem der alte stark in die Jahre gekommen war. Offizielles erstes Flaggenhissen war am Wochenende.

Erst existierte der Mast, dann der Club. Wie es genau dazu kam, erläuterte Stephan Utzelmann am Rande des jetzigen Festaktes. Vor etwa 100 Jahren, sagte der Vereinsvorsitzende des Yacht-Clubs Wuppertal-Hitdorf am Samstag, stand der Flaggenmast vor dem ehemaligen Hitdorfer Rathaus in der Stadtmitte. Er wurde nicht mehr benötigt, nachdem die Stadt Hitdorf am 1. September 1960 zu Monheim eingemeindet wurde.