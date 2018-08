Leverkusen: Ermittlungsverfahren gegen deutsche Jugendbetreuer eingeleitet

Leverkusen/Marseille Nach der Überschwemmung des Ferienlagers eines Leverkusener Veranstalters in Südfrankreich ist ein Ermittlungsverfahren gegen zwei Organisatoren eingeleitet worden. Das teilte die französische Staatsanwaltschaft am Samstagnachmittag mit.

Staatsanwalt Eric Maurel sagte am Samstag, dass gegen den Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden der „Jugendförderung St. Antonius“ aus Leverkusen wegen "schwerer fahrlässiger Körperverletzung durch die Gefährdung anderer" ermittelt werde. Die beiden Männer waren am Samstag einem Untersuchungsrichter vorgeführt worden, der über eine Anklage entscheidet. Die bisherigen Untersuchungen hätten ergeben, dass das Gelände des Ferienlagers in Saint-Julien-de-Peyrolas am Fluss Ardèche in einem überschwemmungsgefährdeten Gebiet lag und dass die Betreiber dies wussten, sagte der Staatsanwalt.