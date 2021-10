Taskforce der NRW-Polizei : Mehr als 3800 Verfahren wegen sexuellen Missbrauchs eingeleitet

Eine Ermittlerin der Polizei sitzt in einem Büro vor einem Auswertungscomputer auf der Suche nach Kinderpornografie und Fällen von sexuellem Missbrauch (Archivbild). Foto: dpa/Arne Dedert

Düsseldorf Fast 4000 Ermittlungsverfahren hat die Taskforce sexueller Missbrauch für NRW in den vergangenen 15 Monaten eingeleitet. Der Einsatz der bei der Staatsanwaltschaft Köln angesiedelte Arbeitsgruppe war bis Ende 2021 begrenzt - eigentlich.

Im Kampf gegen Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen im Internet hat eine bei der Staatsanwaltschaft Köln angesiedelte Taskforce in den zurückliegenden 15 Monaten mehr als 3800 Ermittlungsverfahren gegen mehr als 4100 Beschuldigte eingeleitet. Diese Bilanz stellte Justizminister Peter Biesenbach (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf vor. Die bei der Zentralstelle Cybercrime NRW (ZAC) angesiedelten acht Staatsanwälte um den Leiter Markus Hartmann werde nach der Erprobung von über einem Jahr als dauerhafte Einrichtung etabliert, sagte Biesenbach bei der Vorstellung einer ersten Bilanz. Ursprünglich war die Taskforce bis Ende 2021 befristet.