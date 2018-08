Speerwerferin Katharina Molitor will ihrer Karriere beenden

LEVERKUSEN Bei den bis Sonntag laufenden Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin blieben Katharina Molitor und Dana Bergrath vom TSV Bayer 04 hinter ihren eigenen Erwartungen und konnten sich nicht für das Speerwurf-Finale qualifizieren.

Unter dem Motto „Erfahrungen sammeln und lernen“ verbuchte Bergrath ihren ersten Einsatz in der Nationalmannschaft. In der Gruppe A gelang der 24-Jährigen nur ein gültiger Versuch, aber ihre 53,61 Meter waren zu wenig für den Einzug in den Endkampf. Die EM-Teilnahme beschrieb sie im Vorfeld als ein „Traumziel“ – ebenso wie die 60 Meter, die sie in diesem Jahr gleich mehrfach überbieten konnte.