Langsamer Abschied von der Kastanienallee in Opladen

Opladen Die alte Allee hat stark zu kämpfen. Überlegungen laufen bei der Stadt, sie nach und nach durch Linden zu ersetzen.

Dass er ein Hans-guck-in-die-Luft ist, kann man über Werner Nolden beim besten Willen nicht sagen. Der Mann ist Chef eines Veranstaltungsbüros, das die Großveranstaltungen Kölner Lichter und gerade auch wieder die Opladener Bierbörse auf die Beine stellt. Und doch dürfte sich in diesen Tagen eine leichte Nackenstarre bei dem Opladener eingestellt haben, denn rein dienstlich schaut Nolden derzeit nach oben. In die Wipfel der Kastanienallee, über die an diesem Wochenende wieder zigtausende Besucher des Kultfestivals pilgern werden, um sich von Dinnete bis Backfisch durchzuprobieren, von Guiness bis Allgäuer Dunkel. Die Kastanienallee gehört zum Bierbörsengelände an der Schusterinsel wie Guildo Horn zum Festfinale im Zirkuszelt am Montagabend. Nur: Während wir bei Guildo einfach mal davon ausgehen, dass er auch in zehn, zwanzig Jahren am Montagabend noch das „Festival der Liebe“ von der Bühne schmettern wird, ist unklar, ob die Kastanienallee in ihrer jetzigen Form so lange durchhalten wird.