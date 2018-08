Bierbörse in Leverkusen-Opladen: Eröffnung mit Fassanstich

Opladen (kno) Zum Fassanstich um 17.15 Uhr hatte sich Oberbürgermeister Uwe Richrath Unterstützung eingeladen. Er hatte den Solinger Oberbürgermeister Tim Kurzbach im Rahmen der Zusammenarbeit „Metropolregion Rheinland“ zur Eröffnung der Bierbörse eingeladen.

Und Veranstalter Werner Nolden nutzte die Gelegenheit, um Kurzbach zu fragen, ob auch in Solingen eine Bierbörse etabliert werden könnte. Reaktion des Chefs der Nachbarstadt: „Wir feiern auch gerne.“ Kurzbach schlug ein Treffen mit Nolden vor. Der sagte zur 32. Ausgabe in Opladen: Es seien 1000 Sorten Bier am Start, Montag seien die Hälfte der Vorräte weg. Das diesjährige Festival sei ein „Jahrhundertereignis: Es sieht so aus, als ob es Samstag und Sonntag nicht regnet. Montag wird wohl der Himmel weinen, weil Guildo wieder da ist.“ Foto: UM