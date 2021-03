Corona-Pandemie in Solingen : Keine Oster-Ruhe im Impfzentrum

Solingen Im April sollen im ehemaligen Kaufhof-Gebäude täglich 400 bis 500 Impfungen vorgenommen werden. 1000 wären bei mehr Impfstoff aber möglich.

Diese mickrige Bilanz liegt allerdings nicht am Willen und Wollen des Impfzentrum-Teams, sondern einzig und allein am lediglich begrenzt zur Verfügung stehenden Impfstoff. „Im April werden wir 400 bis 500 Impfungen täglich vornehmen. Wir wären aber in der Lage, 1000 Impfungen am Tag zu leisten.“

Noch hat das Land NRW nicht entschieden, welche Regionen Modellkommunen werden könnten. Oberbürgermeister Tim Kurzbach verwies in diesem Zusammenhang aber auf ein Zitat von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die hatte laut Kurzbach am Donnerstag gesagt, dass es keinem Bürgermeister und Landrat verwehrt werden könne, dass zu tun, was in Tübingen oder Rostock gemacht werde. Also Öffnungen, begleitet von Schnelltests und sogenannten Tagestickets, überdies strenge Schutzmaßnahmen. „Wir werden das aber gleichwohl nicht leichtfertig in Solingen umsetzen, sondern nur dann tun, wenn es verantwortbar ist“, betont Tim Kurzbach. Hier müssten zuvor neben dem Inzidenzwert, der R-Wert oder unter anderem die Auslastung der Intensivbetten in den Kliniken mit in Betracht gezogen werden. Kurzbach: „Nach einem Jahr Pandemie ist es zu wenig, wenn man nur alles schließt oder alles öffnet.“